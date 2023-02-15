Российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ на двух направлениях

Минобороны заявило о нанесении поражения подразделениям ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России в среду, 15 февраля.

«Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой народной республики (ДНР)», — сказано в заявлении военного ведомства.

Уточняется, что за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 60 украинских военных. Также были уничтожены два танка, две боевые бронированные машины, четыре боевые машины пехоты, гаубицы Д-20, Д-30 и самоходная гаубица «Гвоздика».

Ранее, 14 февраля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что количество украинских военнослужащих на запорожском направлении за неделю возросло почти на пять тысяч человек. Он добавил, что несмотря на этот фактор, эта линия боевого соприкосновения «остается стабильной».