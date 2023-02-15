Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:11, 15 февраля 2023Ценности

Россиянам раскрыли распространенные ошибки при принятии душа

Дерматолог Мостовая: синтетические мочалки для тела следует заменить на натуральные

Дерматолог Евгения Мостовая, трихолог Елена Баранова и косметолог Олеся Панченко раскрыли россиянам распространенные ошибки при принятии душа. Комментарий экспертов приводит «Подмосковье сегодня».

По словам Мостовой, следует заменить синтетические мочалки для тела на натуральные, поскольку в первых скапливается множество бактерий. Кроме того, специалисты посоветовали отказаться от чрезмерно горячей воды, так как она провоцирует старение кожи и приводит к тому, что пряди начинают сечься.

Материалы по теме:
Ультрафиолет или жизнь Личный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
Ультрафиолет или жизньЛичный опыт: чем может закончиться любовь к пляжу и солярию
17 апреля 2016
Ядовитая красота Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Ядовитая красотаПогоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
14 июля 2020

В то же время Баранова призвала завести отдельные полотенца для головы, лица, тела и ног. Также она отметила, что волосы предпочтительно аккуратно вытирать деликатным полотенцем из микроволокна.

В свою очередь Панченко указала на самую частую ошибку — неправильную последовательность действий. «Смывая средства для волос с головы, мы не замечаем, как они попадают на тело. Но из-за этого часто появляется раздражение и даже прыщи, особенно важно смыть с тела кондиционер, а это не так просто. Поэтому в конце нужно обязательно вымыться с гелем или мылом», — заключила косметолог.

В сентябре 2022 года фармацевт компании Chemist Click Аббас Канани из Великобритании раскрыл оптимальную длительность принятия душа. Специалист заявил, что данному виду водных процедур необходимо уделять восемь-десять минут.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В ФРГ назвали апогеем бессилия отказ расследовать взрывы на «Северных потоках»
Подозреваемого в убийствах двух женщин арестовали через 42 года
Минобороны показало кадры боя российских десантников за опорный пункт ВСУ
Россиянам раскрыли распространенные ошибки при принятии душа
Появились подробности о состоянии отца Овечкина
В России выявили максимальное с середины октября число случаев COVID-19
Танец девушки в боди и ботфортах в центре Москвы возмутил пользователей сети
На Украине решили передать ВСУ тонны российских товаров
Россияне назвали стоимость квартиры мечты
Баку обвинил Ереван в привлечении детей в вооруженные силы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.