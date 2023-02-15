Россиянам раскрыли распространенные ошибки при принятии душа

Дерматолог Мостовая: синтетические мочалки для тела следует заменить на натуральные

Дерматолог Евгения Мостовая, трихолог Елена Баранова и косметолог Олеся Панченко раскрыли россиянам распространенные ошибки при принятии душа. Комментарий экспертов приводит «Подмосковье сегодня».

По словам Мостовой, следует заменить синтетические мочалки для тела на натуральные, поскольку в первых скапливается множество бактерий. Кроме того, специалисты посоветовали отказаться от чрезмерно горячей воды, так как она провоцирует старение кожи и приводит к тому, что пряди начинают сечься.

В то же время Баранова призвала завести отдельные полотенца для головы, лица, тела и ног. Также она отметила, что волосы предпочтительно аккуратно вытирать деликатным полотенцем из микроволокна.

В свою очередь Панченко указала на самую частую ошибку — неправильную последовательность действий. «Смывая средства для волос с головы, мы не замечаем, как они попадают на тело. Но из-за этого часто появляется раздражение и даже прыщи, особенно важно смыть с тела кондиционер, а это не так просто. Поэтому в конце нужно обязательно вымыться с гелем или мылом», — заключила косметолог.

В сентябре 2022 года фармацевт компании Chemist Click Аббас Канани из Великобритании раскрыл оптимальную длительность принятия душа. Специалист заявил, что данному виду водных процедур необходимо уделять восемь-десять минут.