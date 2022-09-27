Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Фармацевт раскрыл оптимальную длительность принятия душа

Фармацевт Аббас Канани заявил, что принимать душ необходимо восемь-десять минут

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Фармацевт компании Chemist Click Аббас Канани из Великобритании раскрыл оптимальную длительность принятия душа. Соответствующий материал приводит The Sun.

Специалист заявил, что данному виду водных процедур необходимо уделять восемь-десять минут. По его мнению, указанного времени достаточно для увлажнения и очищения кожи. «Если слишком долго принимать душ, особенно горячий, кожный покров может лишиться натуральных масел, в результате чего он станет сухим», — отметил эксперт.

При этом мытью тела не следует посвящать менее пяти минут, добавил Канани. По его словам, данного времени недостаточно для должного очищения, отсутствие которого может вызвать бактериальные или грибковые инфекции.

Ранее в сентябре трихолог-консультант, создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли и звездный парикмахер Хелен Риви раскрыли оптимальную частоту мытья волос. «Ежедневное мытье головы — лучшее, что вы можете сделать для здоровья кожи головы», — заявила Кингсли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В районе утечек на «Северном потоке» зафиксировали два взрыва
Шойгу лично проверил подготовку мобилизованных россиян на военных полигонах
В ЕС оскорбились уходом Лаврова с заседания Совбеза ООН
В Запорожской области явка на референдум составила около 90 процентов
Работающих в Донбассе строителей захотели освободить от мобилизации в России
Россиянина насмерть задавило бетонной плитой после взрыва в гаражном кооперативе
Два россиянина убили пенсионерку и сожгли ее дом ради 2 тысяч рублей и планшета
Фармацевт раскрыл оптимальную длительность принятия душа
Звезда «Дома-2» рассказала о переезде в квартиру в Турции
В «Газпроме» назвали самый сложный месяц для Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.