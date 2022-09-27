Фармацевт раскрыл оптимальную длительность принятия душа

Фармацевт Аббас Канани заявил, что принимать душ необходимо восемь-десять минут

Фармацевт компании Chemist Click Аббас Канани из Великобритании раскрыл оптимальную длительность принятия душа. Соответствующий материал приводит The Sun.

Специалист заявил, что данному виду водных процедур необходимо уделять восемь-десять минут. По его мнению, указанного времени достаточно для увлажнения и очищения кожи. «Если слишком долго принимать душ, особенно горячий, кожный покров может лишиться натуральных масел, в результате чего он станет сухим», — отметил эксперт.

При этом мытью тела не следует посвящать менее пяти минут, добавил Канани. По его словам, данного времени недостаточно для должного очищения, отсутствие которого может вызвать бактериальные или грибковые инфекции.

Ранее в сентябре трихолог-консультант, создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли и звездный парикмахер Хелен Риви раскрыли оптимальную частоту мытья волос. «Ежедневное мытье головы — лучшее, что вы можете сделать для здоровья кожи головы», — заявила Кингсли.