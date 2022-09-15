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Раскрыта оптимальная частота мытья головы

Трихолог Анабель Кингсли заявила, что голову можно мыть каждый день

Фото: moodboard / Globallookpress.com

Трихолог-консультант, создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли и звездный парикмахер Хелен Риви раскрыли оптимальную частоту мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Elle.

«Ежедневное мытье головы — лучшее, что вы можете сделать для здоровья кожи головы», — заявила Кингсли и отметила, что для данного процесса больше подойдет холодная или теплая вода, поскольку горячая может негативно повлиять на состояние волос, нарушив их структуру.

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В свою очередь, Риви ответила на вопрос журналистов, можно ли мыть голову один раз в неделю. По ее словам омертвевшие клетки кожи, загрязнения и пот могут способствовать ослаблению волосяного стержня. «Кроме того, натуральное кожное сало не способно увлажнять волосы, поскольку молекула слишком велика, чтобы проникнуть внутрь. Поэтому мытье каждый день помогает увлажнять пряди в достаточной степени, которая необходима для их здорового роста», — пояснила стилист.

В заключение специалисты объяснили, что недостаточное мытье головы может создать питательную среду для бактерий, вызывающих появление перхоти и выпадение волос. Вредные вещества от стайлинговых средств и сухих шампуней накапливаются в фолликулах, что приводит к их ослаблению, считают эксперты.

Ранее в сентябре трихолог Тейлор Роуз раскрыла главные ошибки во время мытья головы. Так, врач рассказала, что во время данного процесса необходимо применять специальный шампунь, направленный на глубокое очищение волос. Вдобавок Роуз отметила, что многие люди полностью не смачивают волосы перед мытьем. По ее словам, чем больше пряди пропитаны водой, тем легче вспенить шампунь.

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Мария Винар
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