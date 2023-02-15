Брат Эминема рассказал о важной роли рэпера в его жизни

Брат Эминема Нейт Мэтерс назвал рэпера лучшим примером для подражания

Брат американского рэпера Эминема (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) Нейт Мэтерс рассказал о важной роли исполнителя в его жизни. Этим он поделился на подкасте Just A Little Shady у племянницы, дочери Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс, пишет NME.

Разница в возрасте между братьями составляет 14 лет, у них одна мать. По словам Мэтерса, в детстве старший брат был для него примером для подражания. «Он был лучшим примером для подражания, который у меня был. Во многом благодаря ему я стал таким хорошим отцом», — сказал он.

Нейт Мэтерс также сказал, что успехи брата вдохновили его. «Я научился у твоего отца музыке и тому, как писать тексты, сложные слоги, и начал пробовать это на практике», — сказал он, отметив, что со временем приобрел уверенность в себе, что позволило ему профессионально заняться музыкой.

Ранее дочь Эминема заявила о том, что выходит замуж. Она опубликовала фотографию со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком, который сделал ей предложение, встав на одно колено. «Краткий обзор выходных… 4.2.2023. Я люблю тебя, Эван», — написала девушка.