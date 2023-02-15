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14:37, 15 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о ходе боев на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 65 украинских солдат на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Удары армейской авиации и огонь артиллерии группировки российских войск «Центр» нанесли поражение подразделениям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в среду, 15 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 67-й, 92-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ», — пояснили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что подразделения противника располагались близ Червоной Дибровы и Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР), а также около Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР).

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По данным министерства, за сутки на краснолиманском направлении было уничтожено до 65 солдат противника, а также боевая машина пехоты, две бронированные боевые машины, три автомобиля, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и установка реактивной системы залпового огня «Град».

Днем ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметов Вооруженных сил России на краснолиманском направлении были ликвидированы до 100 бойцов ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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