Генсек НАТО и президент Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине

Столтенберг и Дуда призвали Белоруссию отказаться от участия в конфликте на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине и призвали Минск перестать быть соучастником военных действий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Белоруссия продолжает принимать и поддерживать российские силы, углубляет политическую и военную интеграцию с Россией. Призываем Белоруссию перестать быть соучастником в войне», — заявил глава альянса на совместной пресс-конференции с польским лидером.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сплотиться и определить позицию по Украине. «Если кто-то думает, что конфликт Украины и России — это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, — ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, — оно потребует определяться, занимать определенную позицию», — сказал глава республики.