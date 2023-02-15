Россиянам предсказали дефицит одежды из Турции

В России ожидается дефицит одежды из-за кризиса текстильной промышленности в Турции

Дефицит одежды ожидается в России из-за последствий землетрясения в юго-восточной части Турции. Такие предсказания публикуют администраторы Telegram-канала Mash, основываясь на данных Турецкой ассоциации производителей.

Согласно опубликованной информации, здания фабрик не пострадали, однако часть компаний временно закрылась из-за жертв среди персонала. Вдобавок помещения заводов на данный момент используются как центры для пострадавших в стихийном бедствии. При этом отдельные предприятия вернулись к работе, но на уровень 20–25 процентов от прежних показателей.

По этим причинам в Турции наблюдается кризис местной текстильной промышленности. Например, экспортеры пряжи в Индии не могут связаться со своими клиентами, которым они ранее поставляли продукцию. Кроме того, бренд Koton, магазины которого открыты в России, уже отменил доставку товаров за границу, в то время как другие ретейлеры пока оценивают риски.

Известно, что марка Colin's, также ведущая деятельность в России, уже получила товар на ближайший сезон, однако они не дают прогнозов по поводу следующих коллекций. В то же время в LC Waikiki планируют нагрузить фабрики в других странах, чтобы сохранить привычные объемы поставок.

6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Сообщалось, что они стали сильнейшими с 1939 года, а Всемирная организация здравоохранения признала землетрясение в этой стране и Сирии сильнейшим за столетие стихийным бедствием в европейском регионе.