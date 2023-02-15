Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:35, 15 февраля 2023Мир

Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие

Politico: ВОЗ признала землетрясения в Турции и Сирии самыми сильными в Европе за столетие

Фото: Nir Elias / Reuters

Мощные землетрясения, которые обрушились на центральную часть Турции и северо-запад Сирии в начале февраля, стали «самым сильным стихийным бедствием в европейском регионе за столетие». Это признал Ханс Клюге, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе, сообщает журнал Politico.

«Мы все еще изучаем его величину. Его истинная стоимость пока неизвестна. Я ожидаю, что в ближайшие дни число [жертв] увеличится как минимум вдвое, поскольку мы получим более точную оценку масштабов этого кризиса и потребностей», — заявил он.

Мощнейшее за 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Колебания земной коры ощущались во многих городах страны, в том числе в Кайсери, Адане, Мерсине. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тысяч.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие
Захарова связала шумиху с НЛО в США с предстоящими выборами
Стало известно о состоянии выжившего после нападения тигра россиянина
Полицейские изъяли семь гранатометов из дома 30-летнего мужчины в Запорожье
«ВКонтакте» представила новый инструмент для поддержки самозанятых
Стало известно о состоянии здоровья Романа Костомарова после операции
В ДНР заявили об использовании машин скорой помощи для переброски резервов ВСУ
Бывший президент Киргизии отправился на лечение в Испанию
Зеленский присвоил название «Эдельвейс» горно-штурмовой бригаде ВСУ
Предсказан резкий рост интереса российских туристов к одной мусульманской стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.