Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 35 тысяч

Президент Турции Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений выросло до 35 418

Число жертв землетрясений в Турции выросло до 35 тысяч — точное количество погибших составляет 35 418. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что произошедшее 6 февраля землетрясение было в три раза более мощным, чем случившееся в 1999 году в районе Мраморного моря, в результате которого погибли более 18 тысяч человек.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.