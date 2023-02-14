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20:17, 14 февраля 2023Мир

Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 35 тысяч

Президент Турции Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясений выросло до 35 418

Фото: Nir Elias / Reuters

Число жертв землетрясений в Турции выросло до 35 тысяч — точное количество погибших составляет 35 418. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что произошедшее 6 февраля землетрясение было в три раза более мощным, чем случившееся в 1999 году в районе Мраморного моря, в результате которого погибли более 18 тысяч человек.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали сильнейшими с 1939 года. Ранее сообщалось, что в результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.

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Виктория Кондратьева
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