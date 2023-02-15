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17:57, 15 февраля 2023Россия

Россияне выволокли из машины пассажира без сознания и бросили одного на морозе

В Сургуте мужчину без сознания выволокли из машины и бросили на морозе

В Сургуте мужчину, потерявшего сознание, выволокли из машины и бросили одного на 20-градусном морозе. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения, запись публикует один из региональных пабликов во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из автомобиля, остановившегося напротив автобусной остановки, выходит женщина. Она подходит к машине, припаркованной неподалеку, а затем возвращается к своему авто вместе с неизвестным мужчиной. Они вытаскивают с пассажирского сиденья человека в бессознательном состоянии.

Мужчину тащат по заснеженной дороге и усаживают на скамейку, а затем женщина выкидывает из авто предмет, похожий на бутылку. После этого она и ее помощник садятся в свои машины и уезжают, а россиянин остается один на морозе. Позже мужчину обнаружил проезжавший мимо автомобилист, который вызвал бригаду скорой помощи.

Ранее под Волгоградом двое малолетних детей ушли из дома на рыбалку, потерялись и попали в больницу. Врачи диагностировали у них переохлаждение и обморожение конечностей.

Варвара Родикова
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