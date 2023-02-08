Двое российских детей ушли на рыбалку и попали в больницу с обморожением

Под Волгоградом двое малолетних детей ушли на рыбалку и попали в больницу с обморожением

В селе Староселье под Волгоградом двое малолетних детей ушли из дома на рыбалку, потерялись и попали в больницу с обморожением. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

По данным ведомства, братья в возрасте пяти и восьми лет отправились на рыбалку, когда их отец находился в состоянии алкогольного опьянения. По дороге дети замерзли и решили вернуться домой, но не смогли найти дорогу и заблудились в лесу. После их пропажи старший брат позвонил сожительнице отца, которая обратилась в полицию.

Мальчиков нашли и доставили в больницу, у них диагностировали переохлаждение и обморожение конечностей. Сейчас братья находятся под присмотром медиков.

В МВД уточнили, что мать детей лишена родительских прав, а их отец не работает, злоупотребляет спиртным и ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сыновей. В его отношении составлен административный протокол, рассматривается вопрос о лишении мужчины родительских прав.

Ранее сообщалось, что в Республике Тыва полицейские спасли двухлетнего ребенка, которого отец на два дня оставил без еды и отопления. Мальчика забрали в больницу, в отношении его отца возбудили уголовное дело.

