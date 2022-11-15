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12:05, 15 ноября 2022Силовые структуры

Российские полицейские спасли голодного ребенка из неотапливаемого дома

В Тыве полицейские спасли двухлетнего ребенка, оставленного на два дня без еды и отопления

Кадр: телеграм-канал «МВД по Республике Тыва»

В селе Тоора-Хеме Республики Тыва полицейские спасли двухлетнего ребенка, которого отец на два дня оставил без еды и отопления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Из сообщения в дежурную часть о драке людей в состоянии алкогольного опьянения сотрудники полиции узнали, что в селе в одном из домов был оставлен без присмотра на несколько дней двухлетний ребенок. Все это время его никто не кормил, а также не отапливал помещение. Следить за ребенком должен был отец — мать госпитализировали в больницу. Однако мужчина на протяжении нескольких дней распивал спиртное вне дома, а сына запер.

Полицейские забрали ребенка в детское отделение местной больницы. В отношении отца возбудили уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что в Мордовии разыскивают женщину, бросившую двух новорожденных дочерей на улице в коробке.

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Илона Палей
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