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13:42, 15 февраля 2023Ценности

Россиянкам назвали безопасные для проведения в один день виды пластики

Пластический хирург Елена Пономарева: операции на животе и груди можно делать в один день

Фото: Shutterstock

Пластический хирург и врач высшей категории сети клиник «Семейная» направление Beauty Елена Пономарева назвала россиянкам безопасные виды манипуляции, которые можно проводить в один день. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 15 февраля.

Так, врач рассказала, что после родов многие пациентки жалуются на опущение груди, провисание живота, а также на проблемы в интимных частях тела. В данном случае можно сделать одновременно несколько операций, таких как абдоминопластику, маммопластику и лабиопластику. «Это один из примеров совмещенных операций. Мы отталкиваемся и от времени наркоза и от совместимости операций. Я люблю разбивать операции на несколько этапов, если мы не можем уложиться в 6 часов "сна"», — пояснила Пономарева.

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По словам эксперта, помимо этого, можно совместить подтяжку лба и блефаропластику. Вдобавок вместе с областью глаз разрешается сделать височный лифтинг, а также провести эндоскопическую подтяжку лба и средней третий лица. Однако собеседница издания заявила, что нельзя сочетать вместе ринопластику и подтяжку лица. «Это две большие и сложные операции, которые приводят к значительному отеку и более долгой реабилитации», — отметила врач.

Кроме того, Пономарева объяснила, что она выступает против совмещения большой круговой липосакции и липофилингом ягодиц с абдоминопластикой. «Также не рекомендую делать липоскульптуру тела с пластикой груди. Но можно совместить одну из этих операций с непродолжительным вмешательством на лице, например, блефаропластикой либо подтяжкой лба, либо средней трети лица», — заключила медик.

Ранее пластический хирург сети клиник «Семейная» Михаил Сухов перечислил россиянкам распространенные операции на грудь. По его словам, многие люди ошибочно предполагают, что маммопластика — это пластическая операция, которая направлена только на увеличение молочных желез с помощью имплантов. Однако доктор заявил, что данная манипуляция имеет несколько видов.

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Мария Винар
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