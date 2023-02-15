Под Москвой поезд насмерть сбил возвращавшуюся со свидания девятиклассницу

В Московской области девятиклассницу, которая возвращалась со свидания, задавил поезд

В Московской области поезд насмерть сбил девятиклассницу, которая возвращалась домой со свидания. Об этом сообщают «Известия».

По их данным, школьница зацепилась рюкзаком за электропоезд и погибла на месте. Это произошло в городе Щелково рядом со станцией Воронок.

Рядом с телом девочки нашли книги, тетради и розу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели школьницы.

Ранее в Сочи мужчина избил 41-летнюю женщину в пятизвездочном отеле на первом свидании, а также пытался задушить. Пострадавшая не написала заявление в полицию.