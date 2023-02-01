Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 1 февраля 2023Россия

41-летнюю россиянку избили в пятизвездочном отеле на первом свидании

KP.RU: в Сочи 41-летнюю женщину избили в пятизвездочном отеле на первом свидании

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images

В Сочи 41-летнюю женщину избили в пятизвездочном отеле на первом свидании. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По информации издания, россиянка ужинала с незнакомцем в ресторане. Сначала он показался ей галантным и обходительным.

Однако во время общения мужчина сильно налегал на алкоголь. Тем не менее женщина отправилась с ним в номер отеля.

Новый знакомый нанес жительнице Сочи несколько ударов по голове и попытался ее задушить. На помощь женщине пришел сотрудник охраны. Он оттащил любовника, а россиянка успела убежать.

Затем она отправилась в больницу, чтобы снять побои. Врачи вызвали в больницу оперативников. После неудачного свидания россиянка отказалась писать заявление в полицию.

В декабре 2022 года сообщалось, что беременная жительница Орска упала с балкона при попытке сбежать от избивавшего ее любовника, что привели к гибели плода. Медики диагностировали у женщины перелом плеча и ребра. Ее любовника задержали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о завершающемся обхвате Артемовска с трех сторон
В Москве задержали американку за прогулку с теленком по Красной площади
Россияне бросились скупать жилье на популярном курорте
В Минобороны Польши оценили возможность передачи Киеву истребителей F-16
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Стало известно о причастности курдских группировок к удару по Ирану
Видео нападения акулы на восьмилетнего мальчика вызвало споры в сети
Украинские военные обстреляли монастырь в ДНР
Зарезавших двоих знакомых и поджегших московскую квартиру двоих мужчин задержали
41-летнюю россиянку избили в пятизвездочном отеле на первом свидании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.