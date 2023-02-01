41-летнюю россиянку избили в пятизвездочном отеле на первом свидании

KP.RU: в Сочи 41-летнюю женщину избили в пятизвездочном отеле на первом свидании

В Сочи 41-летнюю женщину избили в пятизвездочном отеле на первом свидании. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По информации издания, россиянка ужинала с незнакомцем в ресторане. Сначала он показался ей галантным и обходительным.

Однако во время общения мужчина сильно налегал на алкоголь. Тем не менее женщина отправилась с ним в номер отеля.

Новый знакомый нанес жительнице Сочи несколько ударов по голове и попытался ее задушить. На помощь женщине пришел сотрудник охраны. Он оттащил любовника, а россиянка успела убежать.

Затем она отправилась в больницу, чтобы снять побои. Врачи вызвали в больницу оперативников. После неудачного свидания россиянка отказалась писать заявление в полицию.

В декабре 2022 года сообщалось, что беременная жительница Орска упала с балкона при попытке сбежать от избивавшего ее любовника, что привели к гибели плода. Медики диагностировали у женщины перелом плеча и ребра. Ее любовника задержали.