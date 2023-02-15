Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:30, 15 февраля 2023Россия

В российском порту боцман и механик подрались от скуки

В сахалинском порту боцман и механик на пришвартованном танкере подрались от скуки

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

На Сахалине в порту Корсаков боцман и механик на пришвартованном танкере «Феникс-II» подрались от скуки. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Экипаж российского судна оказался заблокирован из-за шуги (рыхлого скопления смеси мелкого льда, снега и льдин). Боцман и механик танкера в свободное время выпивали.

В одну из таких посиделок они что-то не поделили, и словесный спор перерос в поножовщину. На допросе мужчины обменивались взаимными обвинениями: боцман утверждал, что напал механик, и наоборот.

Последнего доставили в больницу с ножевым ранением. Его коллегу уже задержала транспортная полиция.

В конце января сообщалось, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга 23-летний спортсмен, который увлекается уличными боями, избил 41-летнего мужчину.

Позже в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Журналист заявил о переносе подрыва «Северных потоков» из-за страха Байдена
В Европе заработал временный механизм ограничения цен на газ
Володин назвал число родивших за границей для получения гражданства россиянок
Перечислены самые креативные названия новых московских улиц
Разведка США допустила случайное появление китайского аэростата
В российском порту боцман и механик подрались от скуки
Раскрыты психологические причины внезапного исчезновения эрекции во время секса
Женщина закрасила тату на лице тональным кремом и вызвала недовольство семьи
Россиянина осудили на 15 лет колонии за убийство беспомощной бабушки
В ЛНР заявили о привлечении ВСУ предприятий Харькова к сооружению линии обороны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.