В российском порту боцман и механик подрались от скуки

В сахалинском порту боцман и механик на пришвартованном танкере подрались от скуки

На Сахалине в порту Корсаков боцман и механик на пришвартованном танкере «Феникс-II» подрались от скуки. Об этом сообщается в Telegram-канале Amur Mash.

Экипаж российского судна оказался заблокирован из-за шуги (рыхлого скопления смеси мелкого льда, снега и льдин). Боцман и механик танкера в свободное время выпивали.

В одну из таких посиделок они что-то не поделили, и словесный спор перерос в поножовщину. На допросе мужчины обменивались взаимными обвинениями: боцман утверждал, что напал механик, и наоборот.

Последнего доставили в больницу с ножевым ранением. Его коллегу уже задержала транспортная полиция.

В конце января сообщалось, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга 23-летний спортсмен, который увлекается уличными боями, избил 41-летнего мужчину.

Позже в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.