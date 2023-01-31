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09:23, 31 января 2023Россия

В Петербурге мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом

В Санкт-Петербурге увлекающийся уличными боями спортсмен избил 41-летнего мужчину

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Колпинском районе Санкт-Петербурга 23-летний спортсмен, который увлекается уличными боями, избил 41-летнего мужчину. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, драка произошла на Садовой улице в поселке Металлострой. Пострадавший был пьян, с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга он попал в реанимацию.

В отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве, следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее подростку удалили большой участок мозга в височной доле после травмы, полученной во время соревнований, организованных Калининградской областной федерацией карате.

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Анастасия Шейкина
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