Жильцы московского дома остались без электричества из-за прорыва трубы

Многоквартирный дом на улице Молостовых в Москве затопило из-за прорыва трубы

Жильцы многоквартирного дома в Москве остались без электричества. Его отключили из-за случившегося в здании потопа, сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Инцидент произошел в доме номер 14 на улице Молостовых. Подъезд здания затопило после того, как на 12-м этаже прорвалась труба. По словам очевидцев, в одной из квартир сильно провис натяжной потолок, а из щитков и труб начала просачиваться горячая вода.

В декабре жильцы общежития в городе Канск Красноярского края оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом. Таким образом жители укрывались от протечек с потолка. Россияне закрепили большой зонт над унитазом, чтобы на него не попадала вода.

Ранее в деревне Малое Карлино под Санкт-Петербургом затопило квартиры в многоэтажном доме. Потоп произошел из-за дыры на крыше, которая осталась после незавершенного ремонта кровли. В потолке начал образовываться конденсат, из-за которого стены покрылись грибком и плесенью. После выпадения осадков вода попала в квартиры с четвертого по шестой этажи.