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13:15, 15 февраля 2023Мир

Постпреды ЕС решили создать спецгруппу по использованию российских активов

Постпреды ЕС утвердили решение о создании спецгруппы по использованию активов РФ

Фото: Shutterstock

Постпреды Европейского Союза на встрече в Брюсселе утвердили решение о создании спецгруппы по использованию российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции.

«Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и иммобилизованных российских активов для поддержки восстановления Украины», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках нового пакета санкций в отношении России. Он также подчеркнул, что европейское объединение намерено продолжать оказывать давление на Кремль.

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Виктория Кондратьева
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