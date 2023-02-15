Постпреды ЕС решили создать спецгруппу по использованию российских активов

Постпреды ЕС утвердили решение о создании спецгруппы по использованию активов РФ

Постпреды Европейского Союза на встрече в Брюсселе утвердили решение о создании спецгруппы по использованию российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство председательствующей в настоящее время в ЕС Швеции.

«Послы ЕС сегодня одобрили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных и иммобилизованных российских активов для поддержки восстановления Украины», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель счел законной возможность передачи замороженных активов Москвы для восстановления Украины в рамках нового пакета санкций в отношении России. Он также подчеркнул, что европейское объединение намерено продолжать оказывать давление на Кремль.