В Киевской области из-за неизвестного объекта сработала система ПВО

В Киевской области сработала система ПВО из-за обнаружения в небе неизвестного объекта

В Киевской области из-за обнаружения в небе неизвестного объекта сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военную администрацию региона.

«В небе Киевской области обнаружили воздушные цели. В этой связи работает ПВО», — заявили в ведомстве.

Ранее в Киевской области произошла серия взрывов. В регионе объявили тревогу. Такие данные появились на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны. Telegram-канал «Политика страны» также писал про разведывательный беспилотник вблизи украинской столицы. Уже известно, что информацию о произошедших в регионе взрывах подтвердила Киевская областная военная администрация (ОВА).