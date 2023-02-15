В Киевской области Украины произошла серия взрывов, объявлена тревога

В Киевской области произошла серия взрывов. Об этом сообщают местные издания, в том числе Telegram-канал «Политика страны».

В регионе объявлена тревога. Такие данные появились на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны. «Политика страны» также пишет про разведывательный беспилотник вблизи Киева.

Уже известно, что информацию о произошедших в регионе взрывах подтвердила Киевская областная военная администрация (ОВА). В настоящее время работают системы ПВО. Об этом власти написали в своем Telegram. Местных жителей, как утверждается, просят оставаться в укрытиях.

Ранее стало известно, что в Донецке прогремел взрыв. 15 февраля, по данным местных силовиков, в городе сработала система ПВО — была сбита ракета, после чего произошел сильный взрыв.

13 февраля появились данные, что в Херсоне произошло несколько взрывов. При этом тогда в регионе не было объявлено о тревоге. 10 февраля также в Киеве зафиксировали серию взрывов. В тот момент сообщения о прилетах подтвердили нардеп Мария Мезенцева и местная ОВА.