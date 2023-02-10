«Клименко тайм»: в Киеве произошла серия взрывов, это подтвердила нардеп Мария Мезенцева

В Киеве зафиксировали серию взрывов, сообщают издания Украины. Об этом также пишет в своем Telegram-канале «Клименко тайм».

По данным издания, информацию о прилетах подтвердили нардеп Мария Мезенцева и Киевская областная военная администрация (ОВА). В регионе сейчас работают системы ПВО.

В сети также появилось видео очевидцев, на котором слышен момент взрыва. На данный момент о пострадавших гражданах и возможных повреждениях объектов инфраструктуры неизвестно.

Ранее стало известно, что в трех городах, подконтрольных Украине, — Харькове, Днепропетровске и Запорожье — зафиксированы взрывы. В Харькове после обстрелов начались проблемы с электричеством. О новых взрывах также сообщили в Днепре. Помимо этого, сильные взрывы «сотрясали» Запорожье. Уточнялось, что эта атака стала самой масштабной с февраля прошлого года.

Позднее появились данные, что в Кировоградской области Украины произошло несколько взрывов. По предварительным данным, в регионе работала система ПВО. Украинские издания также сообщали о взрывах в трех областях страны — Одесской, Днепропетровской и Полтавской.