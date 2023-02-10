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09:45, 10 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье

В Харькове, Днепропетровске, Запорожье зафиксированы взрывы, наблюдаются перебои со светом
СюжетВзрывы в Харькове:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

В трех городах, подконтрольных Украине, — Харькове, Днепропетровске и Запорожье — зафиксированы взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает местное издание «Клименко тайм».

В Харькове после обстрелов начались проблемы с электричеством. Позднее местные власти отметили, что в городе произошло по меньшей мере 10 взрывов. В итоге были повреждены объекты критической инфраструктуры. В связи с этим мэр Харькова Игорь Терехов напомнил горожанам о возможных перебоях с тепло- и водоснабжением.

О новых взрывах также сообщили в Днепре. «Запорожье сотрясают сильные взрывы», — сказано в одном из сообщений канала. Уже известно, что эта атака стала самой масштабной с февраля прошлого года.

По предварительным данным, в регионе зафиксировано около 17 прилетов. Удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры. В настоящее время в городе наблюдаются перебои с электричеством.

Ранее в городе Волчанске под Харьковом также произошли взрывы. В регионе тогда объявили о тревоге.

Помимо этого, 9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева зафиксировали взрыв. Мэр города Виталий Кличко заявил, что, по предварительной информации, погиб один человек, из-под завалов достали еще троих пострадавших. Городская военная администрация украинской столицы также уточнила, что было повреждено одноэтажное здание складского помещения. Кроме того, там начался пожар на площади 500 квадратных метров.

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Варвара Кошечкина
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