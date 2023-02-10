Жителей Харькова предупредили о возможных перебоях с тепло- и водоснабжением

Мэр Харькова предупредил о возможных перебоях с тепло- и водоснабжением после взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил горожан о возможных перебоях с тепло- и водоснабжением после взрывов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Градоначальник также отметил, что в настоящий момент уточняется информация о разрушении объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Харьковской области была повреждена критическая инфраструктура. По словам главы администрации региона Олега Синегубова, в ряде районов были зафиксированы перебои с электричеством.