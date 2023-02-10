В Харьковской области повредили объекты критической инфраструктуры

Власти Харьковской области заявили о повреждении объектов критической инфраструктуры

В Харьковской области были повреждены объекты критической инфраструктуры, в некоторый районах зафиксировали перебои с электроэнергией. Об этом заявил глава украинской администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано около 10 взрывов. В некоторых районах перебои с электроэнергией», — сообщил он. Как утверждает Синегубов, на месте случившегося работают экстренные службы.

Ранее в городе Волчанске Харьковской области произошли взрывы. Как сообщалось, в регионе объявили воздушную тревогу. Также 9 февраля на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева произошел взрыв. Мэр города Виталий Кличко заявил, что, по предварительной информации, погиб один человек. Как он утверждает, из-под завалов достали троих пострадавших.

Городская военная администрация столицы Украины уточнила, что было разрушено одноэтажное здание складского помещения. Согласно заявлению властей, загорелся пожар на площади 500 квадратных метров.