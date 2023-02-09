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18:28, 9 февраля 2023Бывший СССР

Власти Киева назвали возможное число остающихся под завалами после взрыва

Власти Киева допустили, что шесть человек остаются под завалами после взрыва на складе

Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Под завалами после взрыва на складе в Киеве могут оставаться шесть человек. Возможное число назвала городская военная администрация столицы Украины в Telegram-канале.

«Шесть человек остаются под завалами, с четырьмя есть связь», — сказано в заявлении. Уточняется, что разрушено одноэтажное здание складского помещения. Согласно сообщению, загорелся пожар на площади 500 квадратных метров.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе города погиб один человек. Как он утверждает, из-под завалов достали троих пострадавших. Кличко подчеркнул, что продолжаются поисково-спасательные работы.

О взрыве на бывшем заводе в Киеве стало известно 9 февраля. Как сообщил Кличко, в настоящий момент специалисты устанавливают причины случившегося.

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Кристина Есикова
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