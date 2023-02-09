Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Страна.ua»: в Волчанске Харьковской области прозвучали взрывы

Взрывы были слышны в четверг вечером в городе Волчанске Харьковской области. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщает в своем Telegram-канале.

В регионе объявлена воздушная тревога. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Днем 9 февраля сообщалось о звуках взрывов в украинском городе Днепр. В Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее, 8 февраля, в Купянском районе Харькова прогремели взрывы. При этом, как уточняет РИА Новости, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Также сообщалось, что в результате ночного обстрела в Черноморской общине Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры. 7 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях республики.