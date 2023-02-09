Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:11, 9 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Харьковской области

«Страна.ua»: в Волчанске Харьковской области прозвучали взрывы

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Взрывы были слышны в четверг вечером в городе Волчанске Харьковской области. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщает в своем Telegram-канале.

В регионе объявлена воздушная тревога. Других подробностей произошедшего пока не приводится.

Днем 9 февраля сообщалось о звуках взрывов в украинском городе Днепр. В Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога.

Ранее, 8 февраля, в Купянском районе Харькова прогремели взрывы. При этом, как уточняет РИА Новости, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Также сообщалось, что в результате ночного обстрела в Черноморской общине Николаевской области оказался поврежден объект инфраструктуры. 7 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сирены прозвучали в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о произошедшей на борту №1 нештатной ситуации
Россиян предостерегли от закусывания алкоголя некоторыми продуктами
Стало известно о взрывах в Харьковской области
Уразов объяснил свои слова о «других, лучших странах» после замечания Путина
В Киеве переименовали проспект и площадь Победы
Рыбак выловил из пруда щуку-мутанта
Пентагон заявил об оценке собранных китайским аэростатом данных
Актриса Алферова улетела из России
МИД упрекнул Запад в давлении на африканские страны
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тысяч
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.