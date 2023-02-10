В Запорожье сообщили о крупнейшей атаке с февраля прошлого года

В подконтрольном Киеву Запорожье сообщили о крупнейшей атаке с февраля прошлого года

В находящемся под контролем Киева городе Запорожье сообщили о крупнейшей с февраля прошлого года атаке. Об этом в Telegram заявил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

По его утверждению, «зафиксировано 17 прилетов», данные о пострадавших и ущербе уточняются. Известно, что целями стали объекты энергетической инфраструктуры.

22 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) превращают заводы Запорожья в военные бункеры, намереваясь использовать их по сценарию «Азовстали». Он пояснил, что украинское командование осознает, что город Запорожье перейдет под контроль российских войск, поэтому готовит город к уличным боям.

Ранее сообщалось о наступлении российских военных в районе Орехова и Гуляйполе под Запорожьем. 21 января Владимир Рогов сообщил, что на этом направлении были освобождены несколько населенных пунктов. По его утверждению, масштаб потерь группировки ВСУ на запорожском направлении стал сопоставимым с потерями Украины в районе Артемовска.