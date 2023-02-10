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11:08, 10 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кировоградской области

Пятый канал: очевидцы сообщают о взрывах в Кировоградской области Украины

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Кировоградской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом стало известно местному Пятому каналу.

По предварительным данным, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Также очевидцы сообщают о взрывах в трех других областях страны — Одесской, Днепропетровской и Полтавской.

Утром 10 февраля не всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Алевтина Запольская
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