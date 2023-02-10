Стало известно о взрывах в Кировоградской области
Пятый канал: очевидцы сообщают о взрывах в Кировоградской области Украины
В Кировоградской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом стало известно местному Пятому каналу.
По предварительным данным, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Также очевидцы сообщают о взрывах в трех других областях страны — Одесской, Днепропетровской и Полтавской.
Утром 10 февраля не всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.