Стало известно о взрывах в Кировоградской области

Пятый канал: очевидцы сообщают о взрывах в Кировоградской области Украины

В Кировоградской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом стало известно местному Пятому каналу.

По предварительным данным, в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Также очевидцы сообщают о взрывах в трех других областях страны — Одесской, Днепропетровской и Полтавской.

Утром 10 февраля не всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.