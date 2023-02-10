В Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы

В трех регионах Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что взрывы прозвучали в Одесской и Полтавской областях, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Утром 10 февраля во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что сирены также прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.