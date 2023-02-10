Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики

Во всех областях Украины утром в пятницу, 10 февраля, объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации, сигнал тревоги по всей территории республики прозвучал в 8:27-8:30 по местному времени (9:27-9:30 по московскому времени). Сначала сирены услышали жители Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской областей, а также Киева. Кроме того, по данным карты, воздушная тревога зафиксирована на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Вечером в четверг, 9 февраля, сообщалось, что в городе Волчанске Харьковской области были слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. Днем того же числа стало известно о звуках взрывов в украинском городе Днепр. В Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога.