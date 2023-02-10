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09:52, 10 февраля 2023Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории республики
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Во всех областях Украины утром в пятницу, 10 февраля, объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации, сигнал тревоги по всей территории республики прозвучал в 8:27-8:30 по местному времени (9:27-9:30 по московскому времени). Сначала сирены услышали жители Киевской, Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Волынской областей, а также Киева. Кроме того, по данным карты, воздушная тревога зафиксирована на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области.

Вечером в четверг, 9 февраля, сообщалось, что в городе Волчанске Харьковской области были слышны взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. Днем того же числа стало известно о звуках взрывов в украинском городе Днепр. В Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога.

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Варвара Кошечкина
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