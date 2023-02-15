В Донецке прогремел взрыв, по предварительным данным, ПВО сбила ракету

По предварительным данным местных силовиков, в Донецке система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету, в результате прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондентов с места событий.

Залпы и звуки взрывов в воздухе были слышны в центре города, уточнили в агентстве. Как подтверждают РИА Новости, в городе действительно могла сработать система ПВО.

13 февраля командир подразделения Александр Ходаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по командному пункту батальона «Восток» в районе Угледара. Кроме того, еще 12 февраля украинские военные пытались малыми группами прорвать фронт левее Угледара, однако были обнаружены, а их атака была отбита.