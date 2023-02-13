Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 13 февраля 2023Бывший СССР

Украинские военные нанесли удар по командному пункту батальона «Восток»

Комбат «Востока» Ходаковский сообщил об ударе ВСУ по командному пункту батальона

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по командному пункту батальона «Востока» в районе Угледара. Об этом командир подразделения Александр Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале.

«Вчера противник левее от Угледара пытался малыми группами протиснуться в наши порядки, но был обнаружен и отбит, хотя кружил вокруг точки прорыва не один час, вызывая нашу реакцию. Видимо, раздосадованный неудачей, он нанес ночью удар хаймарсами по командному пункту "Востока"», — заявил комбат.

Он также уточнил, что в результате обстрела погиб один офицер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков
В России начали переносить запуск зеленых электростанций
Кадыров раскрыл детали попытки отравления Апти Алаудинова
Названа причина заморозки переговоров с Индией по производству Ка-226Т
Российский хирург назвал самые популярные виды пластики лица в 2023 году
Стало известно о планах Путина на 13 февраля
Кадыров высказался о сроках выполнения задач СВО
Кремль оценил призывы к американцам не посещать Россию
В Кремле заявили об уходе Украины со связи с Россией по команде сверху
В окружении Костомарова оценили вероятность проведения фигуристу новых операций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.