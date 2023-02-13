Украинские военные нанесли удар по командному пункту батальона «Восток»
Комбат «Востока» Ходаковский сообщил об ударе ВСУ по командному пункту батальона
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по командному пункту батальона «Востока» в районе Угледара. Об этом командир подразделения Александр Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале.
«Вчера противник левее от Угледара пытался малыми группами протиснуться в наши порядки, но был обнаружен и отбит, хотя кружил вокруг точки прорыва не один час, вызывая нашу реакцию. Видимо, раздосадованный неудачей, он нанес ночью удар хаймарсами по командному пункту "Востока"», — заявил комбат.
Он также уточнил, что в результате обстрела погиб один офицер.