«Газпром» увеличил продажу подешевевшего газа в Европу через Украину

«Газпром» увеличил прокачку газа в Европу через Украину до 35,8 миллиона кубометров

Заявка «Газпрома» на транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) на 15 февраля выросла до 36 миллионов кубометров. Это максимальное суточное значение за последний месяц, с 15 января, сообщает «Интерфакс».

С прошлой недели уровень поставок находился в пределах 30,8 миллиона кубометров. Но на фоне снижения в последние месяцы биржевых цен на топливо в Европе российский трубопроводный газ также подешевел, что позволило нарастить прокачку.

Поставки идут только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». «Оператор ГТС Украины» отказывается принимать заявки на поставку через ГИС «Сохрановка», поскольку территория, на которой находится пункт приема — компрессорная станция «Новопсков», остается под контролем российской армии.

Стоимость российского газа, поставляемого по трубопроводам, привязана к спотовым поставкам в регион с некоторым временным лагом. Из-за этого в январе «Газпрому» пришлось снижать прокачку почти в два раза по сравнению со средним уровнем второго полугодия 2022 года. Однако в феврале цена на российский газ скорректировалась.

Контракт «Газпрома» с «Оператором ГТС Украины» подписан по принципу «качай или плати» с гарантированным объемом поставок 109 миллионов кубометров в сутки. Таким образом, доход Киева не зависит от уровня реальной прокачки. Для России украинская ГТС и одна из двух веток газопровода «Турецкий поток» остались последними маршрутами, позволяющими поставлять газ в Европу по трубопроводам. «Северный поток» и «Ямал — Европа» прекратили работу в минувшем году.

Ранее сообщалось, что американский завод по сжижению природного газа Freeport LNG возобновил отгрузку топлива, что подтверждает его планы выйти на полную мощность уже в первом квартале. Предприятие находилось на ремонте после аварии, случившейся в июне прошлого года. До нее завод отвечал за 20 процентов экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Завершение работ увеличит предложение на рынке газа и позволит нарастить объемы поставок в Европу из США.