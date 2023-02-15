Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:11, 15 февраля 2023Экономика

США получили возможность увеличить поставки газа в Европу

«Ъ»: США после возобновления работы Freeport LNG смогут увеличить поставки газа в Европу

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Стоимость газа в Европе опустилась до минимума за полтора года на фоне сообщений о том, что США получили возможность увеличить поставки газа в Европу из-за возобновления работы завода по сжижению газа Freeport LNG, пишет «Коммерсантъ».

Завод, до аварии в июне прошлого года отвечавший за 20 процентов экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), неоднократно переносил дату запуска после ремонта. Однако 12 февраля он отправил покупателям первую партию топлива.

Пока речь идет об СПГ, хранившимся в резервуарах, производственные мощности по-прежнему остановлены. Но сам факт отправки говорит, что планы по выходу на полную мощность в первом квартале уже не подразумевают нового переноса.

Freeport LNG в состоянии поставлять на рынок от 16 до 19 партий СПГ в месяц. Ожидание новых объемов газа привело к тому, что 13 февраля стоимость грузов с отправкой в Северо-Западную Европу опустилась до 530 долларов за тысячу кубометров — это минимум с 23 августа 2021 года.

Независимый аналитик Александр Собко полагает, что дальнейшее снижение цен не слишком реально, потому что такие цифры комфортны для потребителей из Азиатского-Тихоокеанского региона, которые могут составить конкуренцию Европе.

Ограничивает диапазон дальнейшего снижения цени и небольшой объем ввода новых мощностей по сжижению газа. Крупные проекты, способные изменить ситуацию на рынке, должны появиться в период с 2024 по 2026 год.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия потерпела поражение в энергетической войне с Евросоюзом. Он констатировал, что европейские страны смогли обойтись без российских энергоресурсов, а Москва осталась без крупнейшего покупателя, заменить которого ей не удастся.

Котировки TTF1! от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Землетрясения в Турции и Сирии признали самыми сильными за столетие
«ВКонтакте» представила новый инструмент для поддержки самозанятых
Стало известно о состоянии здоровья Романа Костомарова после операции
В ДНР заявили об использовании машин скорой помощи для переброски резервов ВСУ
Бывший президент Киргизии отправился на лечение в Испанию
Зеленский присвоил название «Эдельвейс» горно-штурмовой бригаде ВСУ
Предсказан резкий рост интереса российских туристов к одной мусульманской стране
Названы лучшие города России для покупки жилья на маткапитал
Голы российских игроков помогли «Тампе» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
Захарова назвала поздравление Байдена в адрес Вучича хамским
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.