14-летняя российская школьница полгода ходила с пулей в сонной артерии

РЕН ТВ: 14-летняя краснодарская школьница полгода проходила с застрявшей в артерии пулей

В Краснодарском крае 14-летняя школьница в течение полугода проходила с пулей, которая застряла в сонной артерии. Об этом сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Россиянка в июле 2022 года гуляла с друзьями в станице Медовская. У одного из мальчиков в компании была с собой пневматическая винтовка. Внезапно подросток начал стрелять.

Одна из пуль угодила в девочку, но тогда она не придала этому значения. Позже состояние девочки ухудшилось. «Родители проконсультировались у нейрохирургов, после чего юную пациентку решили отправить в Москву», — пояснил собеседник.

Столичные хирурги сумели извлечь металлическую пулю от пневматического оружия из сонной артерии девочки-подростка.

26 января сообщалось, что житель Краснодара случайно выстрелил себе в грудь и два часа ходил с пулей внутри, потому что не хотел беспокоить врачей и родных.

Дочь россиянина попросила мужа его проведать. Тот застал мужчину лежащим на пороге своего дома и вызвал врачей.