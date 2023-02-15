Женщина с семью детьми решила завести восьмого ребенка и родила пятерняшек

Daily Mail: в Великобритании мать семи детей родила пятерняшек

Супруги из Великобритании хотели завести восьмого ребенка и неожиданно для себя стали родителями пятерняшек. Об этом сообщает Daily Mail.

55-летний Винс Кларк и его 37-летняя супруга Доминика Кларк уже воспитывали семерых детей в возрасте от 10 месяцев до 12 лет, когда решились еще на одного ребенка. Женщина успешно забеременела и вскоре узнала, что ей предстоит родить сразу пятерых.

Винс рассказал, что перед зачатием они с супругой придерживались диеты, состоящей из соков и низкокалорийной пищи. Он считает, что их рацион повлиял на количество появившихся эмбрионов.

По утверждению врачей, их шансы зачать пятерняшек составляли один к 52 миллионам. «У нас было больше шансов выиграть в лотерею, чем родить эту толпу. Мне как математику нравится такая статистика», — отметила Доминика.

Женщина лежала в больнице под наблюдением врачей в течение последних десяти недель и родила с помощью кесарева сечения на 29-недельном сроке беременности. Новорожденных, трех девочек и двоих мальчиков, назвали Арианна Дейзи, Чарльз Патрик, Элизабет Мэй, Эванджелин Роуз и Генри Джеймс. Они нуждаются в респираторной поддержке, поэтому все еще находятся в больнице.

Доминика отметила, что после тяжелых родов чувствует себя лучше, чем ожидала. «Мы надеемся, что сможем приблизить радостный момент их выписки из больницы», — заявил заведующий отделением неонатологии.

Ранее сообщалось, что пользовательница социальной сети TikTok узнала, что забеременела разнояйцевыми близнецами с разницей в пять дней. Во время УЗИ врач обратил внимание, что эмбрионы отличаются по размеру.