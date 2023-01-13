Женщина забеременела близнецами с разницей в пять дней

The Mirror: женщина зачала разнояйцевых близнецов с разницей в пять дней

Пользовательница социальной сети TikTok узнала, что забеременела разнояйцевыми близнецами с разницей в пять дней. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина рассказала, что она и ее муж давно планировала завести детей. В 2020 году у нее случился выкидыш, однако супруги не отчаялись и снова попытались зачать ребенка. «И, наверное, немного перестарались», — шутит она.

Узнав о новой беременности, женщина обратилась в больницу и узнала, что ждет близнецов. Во время УЗИ врач обратил внимание, что эмбрионы отличаются по размеру. Как выяснилось, это связано с тем, что они появились в разное время. Сначала был зачат сын, а спустя пять дней — дочь.

«Честно говоря, я была так шокирована известием о двойне, что не сразу поняла, о чем речь. А затем я просто немного растерялась», — вспоминает женщина. Несмотря на шок, она с нетерпением ждет рождения двойняшек и благодарит судьбу за щедрый подарок.

Ранее сообщалось, что В США 29-летняя Меган О'Брайен и ее 32-летняя сестра Сара Сейлер родили однояйцевых близнецов с разницей в три месяца. Сара призналась, что поначалу боялась говорить сестре о беременности, так как не хотела отвлекать внимание от нее.

