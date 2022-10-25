Сестры родили однояйцевых близнецов с разницей в несколько месяцев

Metro: сестры из США забеременели и родили однояйцевых близнецов с разницей в три месяца

В США 29-летняя Меган О'Брайен и ее 32-летняя сестра Сара Сейлер родили однояйцевых близнецов с разницей в три месяца. Об этом сообщает Metro.

Сара, у которой уже был один ребенок, забеременела через несколько месяцев после младшей сестры. Она призналась, что поначалу боялась говорить ей об этом, так как не хотела отвлекать внимание от нее. Опасения были напрасны: сестра лишь обрадовалась и решила, что теперь они смогут стать еще ближе.

Позже Меган узнала, что у нее будут однояйцевые близнецы. Спустя некоторое время Сара обнаружила, что тоже беременна двойней. «Она показала мне снимок УЗИ, и там было два ребенка. У меня на глаза навернулись слезы, это было так здорово, что у нее тоже будут близнецы», — вспоминает Меган.

21 ноября 2021 года у младшей сестры родились дочери, которых назвали Лайла и Джози. Следом на свет появились сыновья Сары, получившие имена Леннон и Паркер.

«Впервые стать матерью однояйцевых близняшек и разделить это событие с моей сестрой — это круче всего на свете», — утверждает Меган.

Ранее сообщалось, что шесть пар близнецов начали учиться в одной школьной параллели в школе Великобритании. В школе рассказали, что до них во всем учебном заведении было всего четыре набора близнецов.