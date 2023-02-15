Запад анонсировал «решающий момент» для украинского конфликта

«Ъ»: на встрече «Рамштайн-9» Запад не удовлетворил авиационные запросы Украины

На встрече контактной группы «Рамштайн-9» в Брюсселе Запад не удовлетворил авиационные запросы Украины, но анонсировал «решающий момент» для украинского конфликта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что встреча, по ожиданиям многих, должна была быть посвящена передаче Киеву истребителей, об обсуждении этого вопроса говорил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Тем не менее, председательствующий на заседании в формате «Рамштайн» глава Пентагона Ллойд Остин избегал этой темы, указывает издание, однако заявил о «критическом моменте» и о том, что в ближайшее время многое в конфликте на Украине может решиться.

Американский министр обороны также заявил, что мировое сообщество «как никогда едино» и нацелено на помощь Украине.

Страны НАТО предоставили Киеву 50 миллиардов долларов военной помощи и не остановятся на достигнутом.

Во вторник, 14 февраля, в Брюсселе прошло заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Прибывший на переговоры министр обороны Украины Алексей Резников в том числе встретился с шефом Пентагона Ллойдом Остином.

