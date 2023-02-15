Депутат от «Единой России» Михаил Романов оценил выступление главы МИД в Госдуме

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов назвал выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова в Государственной Думе манифестом международного сопротивления неонацизму.

В рамках пленарного заседания состоялся «правительственный час» с участием главы российского внешнеполитического ведомства. Сергей Лавров рассказал депутатам об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации.

По словам Михаила Романова, министр четко определил стороны противостояния на международной арене, и эти стороны – западный неонацизм и российский антифашизм. Ставка в их противостоянии – целостность и суверенитет нашей страны, а также свобода всех стран, не согласных с навязываемой коллективным Западом диктатурой.

«Самостоятельная национально ориентированная политика противостоящих англосаксам государств сейчас становится оппозиционной. Такие государства подвергаются политическим преследованиям на международной арене, экономическим санкциям, вне рамок международного права они объявляются террористическими и изгоняются из межгосударственных органов управления. Россия уже лицом к лицу столкнулась с этой агрессией. Но, несмотря на все усилия Запада, наша страна намерена не только до конца отстаивать свои интересы и защищать Донбасс, но и встать во главе международного сопротивления неонацизму, являющемуся сегодня для Запада объединяющей идеологией», — сказал Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что Украина, ставшая для Запада табуреткой, на которую ему пришлось взобраться, чтобы достать Россию, очень скоро рухнет под натиском российской армии, и смертельная петля затянется на шее мирового неонацизма.

«Планы США и их вассалов по уничтожению России, по распространению в мире русофобии, по международной изоляции нашей страны будут сорваны. И никакая ложь, которую западные политики постоянно используют для антироссийской пропаганды и сокрытия своих преступлений против человечества, не поможет им спастись от гнева антизападного свободного мира, от справедливого межгосударственного суда», — подчеркнул Михаил Романов.

Депутат отметил, что отношения России и Запада дошли до точки, когда восстановление былого доверия уже неосуществимо.

«Договариваться невозможно. Ситуация с исполнением Минских соглашений и со взрывом «Северных потоков» показывает, что все договоренности заканчиваются в минуту, когда за спинами наших дипломатов закрываются двери переговорных кабинетов. Но эта ложь делает нас сильнее. Западу не удастся наврать столько, чтобы построить из своей лжи новую берлинскую стену, которая бы отгородила Россию от всего мира. Этой бесконечной лжи успешно противостоит эффективный внешнеполитический курс нашего государства, курс, который утвердил президент России Владимир Путин. Этот курс подразумевает наращивание взаимодействия с дружественными странами и выстраивание совместной линии защиты от западной агрессии. Независимые государства, в первую очередь Китай, Индия, Бразилия, Иран, ОАЭ, Египет, Турция, Саудовская Аравия, ЮАР осознают опасность, которую позиция коллективного Запада представляет собой для всего человечества, и понимают силу России, способной быть лидером в противостоянии неонацизму и западной деспотии», — сказал Михаил Романов.

Парламентарий подчеркнул, что сегодняшнее выступление Сергея Лаврова объявило о консолидации антизападного содружества для создания на международной арене устойчивого «справедливого баланса интересов, как того требует Устав ООН, закрепивший принцип суверенного равенства всех государств».

