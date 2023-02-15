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12:54, 15 февраля 2023Мир

Лавров назвал целью Запада сделать Россию страной-изгоем

Глава МИД Лавров: целью гибридной войны Запада является превращение России в страну-изгоя

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Цель гибридной войны Запада против Москвы — сделать Россию страной-изгоем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления в Госдуме. Его цитирует РИА Новости.

«Цель этой войны не скрывается: это не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушив российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя», — сказал он, добавив, что с этой целью Запад «использует в качестве тарана украинских национал-радикалов».

Ранее Лавров заявил о стойкости российских дипломатов в условиях гибридной войны с США. Он отметил, что многие российские дипломаты в настоящее время работают в экстремальных условиях, с риском для здоровья и жизни.

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Глеб Бажуткин
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