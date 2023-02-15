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18:14, 15 февраля 2023Бывший СССР

Стало известно о шести сбитых воздушных шарах над Киевом

Власти Киева заявили о шести воздушных шарах, сбитых комплексами ПВО над городом

Фото: Libkos / AP

Власти Киева заявили, что комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть воздушных шаров в небе над городом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

Об обнаружении первого неизвестного объекта в небе над украинской столицей стало известно 14 февраля.

«По предварительной информации, которая уточняется, это были воздушные шары, которые перемещались в пространстве под действием ветра», — заявили в администрации.

Власти считают, что шары могли нести угловые отражатели и разведывательное оборудование.

Сообщается, что было сбито большинство зондов. В Киеве предполагают, что целью запуска шаров могло стать выявление и истощение средств ПВО. Обломки зондов планируют тщательно изучить.

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Алевтина Запольская
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