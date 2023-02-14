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23:49, 14 февраля 2023Бывший СССР

В небе над Киевом заметили объект в форме шара

В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара

Фото: Chase Doak / Reuters

В небе над Киевом был замечен неизвестный летающий объект в форме шара, рассказало в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара», — сообщает газета.

Ранее представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в последние дни украинские военнослужащие начали замечать пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров, похожих на те, которые ранее были замечены в США. Он выразил уверенность в том, что запуск данных аппаратов осуществляется Россией и пообещал, что их будут сбивать сразу, как появится такая возможность.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные сбили его по приказу президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

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Марина Совина
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