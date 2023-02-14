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18:07, 14 февраля 2023Бывший СССР

Украина вслед за США пожаловалась на воздушные шары в небе

Командование ВВС Украины сообщило о воздушных шарах над своей территорией
Юрий Игнат

Юрий Игнат. Кадр: Ми - Україна / YouTube

Украинские военные в последние несколько дней фиксировали пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров, наподобие тех, что ранее были замечены в США. Об этом сообщил представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, пишет РИА Новости.

«Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью», — описал Игнат ситуацию с шарами в украинском небе.

При этом ответственность за запуск аппаратов он возложил на Россию, пообещав сбивать их при первой возможности. «Постоянно дежурит истребительная авиация», — заверил военный.

3 февраля над северной частью США появился китайский разведывательный шар. На следующий день американские военные сбили его по приказу президента Джо Байдена. Предположительно, зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады, после чего расположился над городом Биллингс, штат Монтана.

Вскоре в Вашингтоне пожаловались на появление и других неопознанных летающих объектов в своем небе. Они также были сбиты по распоряжению из Белого дома.

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Алевтина Запольская
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