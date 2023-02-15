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01:40, 15 февраля 2023Россия

СК даст оценку провокации с обвинением РФ в нарушении норм ядерной безопасности

СК даст оценку провокации с обвинением РФ в нарушении Конвенции о ядерной безопасности

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российские следователи выяснят обстоятельства подготовки провокации с обвинением Москвы в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Как уточнили в ведомстве, российская сторона даст оценку провокации с обвинением РФ в нарушении норм ядерной безопасности. «Указанным фактам будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что киевские власти при поддержке европейских стран и США готовят провокацию по обвинению России в радиоактивном заражении территорий, которые располагаются около Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

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Марина Совина
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