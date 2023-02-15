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19:40, 15 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин подрался с сожительницей и зарезал их собаку за громкий лай

В Ленобласти мужчина подрался сожительницей и зарезал защищавшую ее собаку из приюта

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ленинградской области мужчина подрался с сожительницей и зарезал их собаку. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, несколько дней назад фигурант поссорился с возлюбленной. В процессе ссоры он начал избивать девушку, однако питомец стал защищать хозяйку и громко лаять. Тогда мужчина взял нож и несколько раз ударил им собаку, нанеся ей смертельное ранение. Затем россиянин кинул тело животного в мешок и оставил на балконе.

Известно, что пес жил с парой четыре года. Они взяли его из приюта. Девушка не стала обращаться в полицию, но рассказала об инциденте другу, а затем пропала со связи. Тогда знакомый обратился в полицию.

Фигуранта задержали, он уже был судим ранее за угрозу убийством. Сейчас на него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Екатерина Власова
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