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09:35, 15 февраля 2023Путешествия

Предсказан резкий рост интереса российских туристов к одной мусульманской стране

АТОР: безвизовый режим с Ираном простимулирует интерес российских туристов к стране

Фото: unsplash

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе предсказала стимуляцию интереса российских туристов к поездкам в одну мусульманскую страну — Иран. Об этом она рассказала в ходе пресс-брифинга 15 февраля, сообщается на сайте АТОР.

Ломидзе заключила, что туристическая отрасль проявляет колоссальную заинтересованность к возможности введения безвизового режима с Ираном. Если это произойдет, появится резкий рост спроса на поездки путешественников из обеих стран, считает она.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран предложил Москве ввести безвизовый режим между двумя странами. В настоящее время официальные лица России еще не дали ответ. Джалали рассказал, что с иранской стороны уже были совершены шаги для осуществления планов по отмене виз в ближайшие месяцы 2023 года. Он подчеркнул, что осталось дождаться мнения РФ.

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Зарина Дзагоева
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