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02:26, 15 февраля 2023Мир

Польша обвинила Германию в начале спецоперации России на Украине

Глава Минобороны Польши Блащак обвинил Германию в начале СВО России на Украине
Мариуш Блащак

Мариуш Блащак. Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телеканала Polsat выступил с обвинениями в адрес Германии, заявив, что ее поддержка российского президента Владимира Путина привела к началу специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Германия годами поддерживала Путина. Нет сомнения, что они построили силу России, которая позволила Путину начать спецоперацию на Украине», — рассказал он.

Блащак добавил, что с тех пор Берлин изменил свою политику и в настоящее время стремится оказывать Москве противодействие, всячески поддерживая Киев. При этом глава Минобороны выразил уверенность в том, что конфликт на Украине затянется на долгое время. Министр пояснил, что на фоне этого главными задачами Польши являются укреплении потенциала своей армии и поддержка киевских властей.

Ранее контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов предупредил, что Украина продолжает оставаться готовой к войне на Черном море до тех пор, пока у нее имеется открытый морской фланг. Он уточнил, что киевские власти опасаются из-за возможной высадки российского десанта в Одессе и Очакове.

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Марина Совина
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